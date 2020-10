Real Madrid, Zidane: «Cambi fatti non pensando all’Inter» (Di sabato 31 ottobre 2020) Zinedine Zidane ha parlato dopo la vittoria contro l’Huesca Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l’Huesca. «Sono felice anche per Hazard. L’altra volta 20 minuti, oggi ha giocato dall’inizio. Sappiamo la qualità che ha Eden. Si possono vedere molte cose in campo grazie alle sue giocate. Se pensavo all’Inter quando ho fatto i Cambi? No, non li ho fatti per quello. Vedremo chi giocherà, ora dobbiamo goderci i tre punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Zinedineha parlato dopo la vittoria contro l’Huesca Zinedine, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l’Huesca. «Sono felice anche per Hazard. L’altra volta 20 minuti, oggi ha giocato dall’inizio. Sappiamo la qualità che ha Eden. Si possono vedere molte cose in campo grazie alle sue giocate. Se pensavo all’Inter quando ho fatto i? No, non li hoper quello. Vedremo chi giocherà, ora dobbiamo goderci i tre punti». Leggi su Calcionews24.com

