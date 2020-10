Lutto nel mondo del cinema: addio a Sean Connery, aveva 90 anni (Di sabato 31 ottobre 2020) È morto il celebre attore cinematografico Sean Connery, famoso per la sua interpretazione dell’agente segreto 007. aveva 90 anni, lo rende noto la BBC. Cordoglio unanime del mondo del cinema e dello spettacolo. Il celebre attore Sean Connery è deceduto, l’interprete – divenuto celebre anche e soprattutto grazie alla figura del noto e rinomato agente … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020) È morto il celebre attoretografico, famoso per la sua interpretazione dell’agente segreto 007.90, lo rende noto la BBC. Cordoglio unanime deldele dello spettacolo. Il celebre attoreè deceduto, l’interprete – divenuto celebre anche e soprattutto grazie alla figura del noto e rinomato agente … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

