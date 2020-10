Griglia di partenza F1 GP Imola 2020 | risultati qualifiche

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ladidel Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Il Circus dopo 14 anni di assenza ritorna aper far rivivere emozioni del passato in una pista entrata nella leggenda tra imprese di grandi campioni ed eventi disgraziati come la morte di Ayrton Senna. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOIN CORSO: SEGUI IL LIVE DEL Q2 e Q3 Il GP dell’Emilia Romagna scatterà alle ore 13:10 di domenica 1° novembre e la gara dila potrete seguire in diretta su Sportface attraverso il live testuale. Al termine del GP verranno pubblicati i, la classifica piloti, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata.DI ...