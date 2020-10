Governo accelera verso zone rosse nelle città più colpite. Cts: riunione straordinaria (Di sabato 31 ottobre 2020) Convocata nel pomeriggio d'urgenza. Dagli ultimi dati potrebbero essere fornite indicazioni per nuove misure restrittive localizzate. Sempre più c0oncreta l'ipotesi nuovo Dpcm sulla base di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 ottobre 2020) Convocata nel pomeriggio d'urgenza. Dagli ultimi dati potrebbero essere fornite indicazioni per nuove misure restrittive localizzate. Sempre più c0oncreta l'ipotesi nuovo Dpcm sulla base di ...

GCappellazz : RT @ilgiornale: Le misure al vaglio del governo: divieto di spostamento tra Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Scuola in presen… - LnmMIAMI : RT @ilgiornale: Le misure al vaglio del governo: divieto di spostamento tra Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Scuola in presen… - Andyphone : RT @ilgiornale: Le misure al vaglio del governo: divieto di spostamento tra Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Scuola in presen… - ilgiornale : Le misure al vaglio del governo: divieto di spostamento tra Regioni e chiusura di negozi e altre attività. Scuola i… - Beatric09656317 : Conte accelera, subito tavolo politico prima degli Stati generali M5s -