Gf Vip | Franceska Pepe lo ha scoperto in macchina | “Mi dispiace…”

Il Grande Fratello ha regalato nel corso di queste puntate su Canale 5 tanti momenti divertenti, sorprese, risate e anche lacrime. Tra battibecchi e momenti esilaranti sicuramente non ci si annoia mai. Ma fra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip rientra sicuramente Franceska Pepe. È stata la protagonista indiscussa di molti scontri all'interno della casa. Ha litigato con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e in generale con molti inquilini del reality. La modella è sicuramente un personaggio molto discusso anche dopo l'eliminazione. Di recente, sul suo profilo social la gieffina ha fatto sapere ai suoi fan che sarà assente alla prossima puntata del Grande Fratello. Ecco che cosa è ...

