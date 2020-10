Gf Vip, Elisabetta Gregoraci beccata: “Ecco chi è il fidanzato segreto” (Di sabato 31 ottobre 2020) Da settimane non si parla d’altro e la domanda che si pone il pubblico è sempre la stessa: Elisabetta Gregoraci fuori la casa del Grande Fratello Vip ha un fidanzato? La showgirl nonostante le è stato chiesto più volte di fare chiarezza sull’intera questione ha sempre smentito il gossip e si è dichiarata single. Eppure, al di fuori molte fonti dicono l’esatto contrario. In effetti, la Gregoraci non si è mai lasciata andare completamente alle avance di Pierpaolo Pretelli e addirittura Alfonso Signorini ha pensato che fosse proprio questa la motivazione dietro la sua ‘freddezza’ nei suoi confronti. Ma, allora, chi è il presunto fidanzato di Elisabetta? Vediamo meglio cosa è stato rivelato in questi giorni. Ecco ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 ottobre 2020) Da settimane non si parla d’altro e la domanda che si pone il pubblico è sempre la stessa:fuori la casa del Grande Fratello Vip ha un? La showgirl nonostante le è stato chiesto più volte di fare chiarezza sull’intera questione ha sempre smentito il gossip e si è dichiarata single. Eppure, al di fuori molte fonti dicono l’esatto contrario. In effetti, lanon si è mai lasciata andare completamente alle avance di Pierpaolo Pretelli e addirittura Alfonso Signorini ha pensato che fosse proprio questa la motivazione dietro la sua ‘freddezza’ nei suoi confronti. Ma, allora, chi è il presuntodi? Vediamo meglio cosa è stato rivelato in questi giorni. Ecco ...

zazoomblog : “Gatta in calore!”. GF Vip Elisabetta Gregoraci sotto attacco per quello che ha fatto con Pierpaolo - #“Gatta… - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Ho sognato Flavio Briatore” - infoitcultura : Gf Vip, notte insieme per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la guerra fredda tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando - infoitcultura : GF Vip: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tutti i segreti dell’accordo -