F1, GP Emilia-Romagna 2020: FP1 e qualifiche, tutto d’un fiato. Hamilton a caccia della pole n.98, Ferrari sogna la seconda fila (Di sabato 31 ottobre 2020) Signore e signori, sipario. Erano 14 anni che certe parole non si pronunciavano all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per quanto concerne la F1. Sullo storico tracciato del Santerno il Circus torna a esibirsi dopo tanto tempo e i brividi non mancano. Guardare quei box è da lacrime agli occhi perché sono diversi i ricordi del passato più o meno recente: i trionfi di Michael Schumacher (l’ultimo proprio 14 anni fa), oppure quel tragico weekend del 1994 con la scomparsa di uno dei più grandi sempre, il brasiliano Ayrton Senna. Proprio per quello che accadde all’asso sudamericano, il layout imolese ha subito delle modifiche sostanziali, che ne hanno cambiato non poco il quadro. Tuttavia, il fascino resta, soprattutto per quegli appassionati nati e cresciuti ascoltando le telecronache di Mario Poltronieri ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Signore e signori, sipario. Erano 14 anni che certe parole non si pronunciavano all’Autodromo Enzo e Dinodi Imola per quanto concerne la F1. Sullo storico tracciato del Santerno il Circus torna a esibirsi dopo tanto tempo e i brividi non mancano. Guardare quei box è da lacrime agli occhi perché sono diversi i ricordi del passato più o meno recente: i trionfi di Michael Schumacher (l’ultimo proprio 14 anni fa), oppure quel tragico weekend del 1994 con la scomparsa di uno dei più grandi sempre, il brasiliano Ayrton Senna. Proprio per quello che accadde all’asso sudamericano, il layout imolese ha subito delle modifiche sostanziali, che ne hanno cambiato non poco il quadro. Tuttavia, il fascino resta, sopratper quegli appassionati nati e cresciuti ascoltando le telecronache di Mario Poltronieri ...

sbonaccini : L'attacco di Nizza lascia sconcertati. L’intera comunità dell’Emilia-Romagna si stringe intorno alla città di Nizza… - RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - RegioneER : #SanitaER #Coronavirus Aggiornamento @RegioneER: 21.860 tamponi e 1.545 nuovi positivi, di cui 741 asintomatici da… - estensecom : Ecco che tempo farà oggi a #Ferrara e provincia secondo il Centro Meteo Emilia Romagna - cinziasartini : RT @RegioneER: #Sanità. Anche nel 2020 in Emilia-Romagna le famiglie numerose non pagano nessun #ticket per le prime visite specialistiche:… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su 17.577 tamponi effettuati, 1.763 nuovi positivi, di cui 929 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna F1, GP Emilia-Romagna 2020: FP1 e qualifiche, tutto d’un fiato. Hamilton a caccia della pole n.98, Ferrari sogna la seconda fila

Signore e signori, sipario. Erano 14 anni che certe parole non si pronunciavano all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per quanto concerne la F1. Sullo storico tracciato del Santerno il Circus ...

Pupi Avati: «Morire mi farebbe sentire in colpa»

In occasione dell'uscita de «L'Archivio del Diavolo», il suo ultimo libro pubblicato da Solferino, Pupi Avati racconta le insidie del Male, l'adolescenza turbolenta, ma anche la voglia di andare avant ...

Signore e signori, sipario. Erano 14 anni che certe parole non si pronunciavano all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per quanto concerne la F1. Sullo storico tracciato del Santerno il Circus ...In occasione dell'uscita de «L'Archivio del Diavolo», il suo ultimo libro pubblicato da Solferino, Pupi Avati racconta le insidie del Male, l'adolescenza turbolenta, ma anche la voglia di andare avant ...