Cimiteri a Roma, dal Flaminio al Verano problemi persino per le cremazioni. Fioccano denunce

Caos nei Cimiteri a Roma. Una situazione diventata insostenibile. Durissima la reazione del Codacons. L'associazione ha deciso di interessare la magistratura della questione con un esposto per interruzione di pubblico servizio.

Cimiteri a Roma, il nodo delle cremazioni

«Con una nota ufficiale Ama ha informato che dal prossimo 2 novembre non sarà più possibile eseguire cremazioni presso il cimitero Flaminio. E le agenzie funebri saranno così costrette a trasportare le salme in un primo momento al deposito del cimitero Verano. Poi, dopo 48 ore, le devono riprendere e trasferirle al Flaminio. Una situazione di totale caos che determinerà incrementi dei costi a carico delle famiglie».

