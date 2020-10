Ufficiale, ecco chi sarà a sostituire Alfonso Signorini il venerdì sera su Canale 5 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si profilano importanti novità nella programmazione del Grande Fratello Vip 5 a partire dal prossimo mese di novembre, con l’ufficialità arrivata mediante un comunicato di Publitalia: il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà sostituito il venerdì sera dai nuovi episodi di una fiction Mediaset che nel corso della prima stagione ha ottenuto ascolti TV esaltanti. La notizia era nell’aria già da un paio di settimane, quando già si dava per certo il prolungamento del GF Vip fino all’inizio del prossimo anno, ma ora si sa con certezza quando avrà inizio la nuova programmazione del Grande Fratello edizione Vip e, soprattutto, chi prenderà il suo posto nella prima serata di venerdì. La puntata di venerdì del GF Vip 5 sostituita da ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si profilano importanti novità nella programmazione del Grande Fratello Vip 5 a partire dal prossimo mese di novembre, con l’ufficialità arrivata mediante un comunicato di Publitalia: il reality show condotto dasarà sostituito il venerdìdai nuovi episodi di una fiction Mediaset che nel corso della prima stagione ha ottenuto ascolti TV esaltanti. La notizia era nell’aria già da un paio di settimane, quando già si dava per certo il prolungamento del GF Vip fino all’inizio del prossimo anno, ma ora si sa con certezza quando avrà inizio la nuova programmazione del Grande Fratello edizione Vip e, soprattutto, chi prenderà il suo posto nella primata di venerdì. La puntata di venerdì del GF Vip 5 sostituita da ...

AlessLongo : Io e @vitalbaa ci siamo scervellati per capire che cosa farà, dalla nuova norma, il call center nazionale istituito… - newsfinanza : Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco il testo completo - MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: Io e @vitalbaa ci siamo scervellati per capire che cosa farà, dalla nuova norma, il call center nazionale istituito oggi da… -