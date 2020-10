Scoop conferma per Bettarini e Gregoraci | “Beccati nei camerini insieme”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Elisabettae Stefanosono stati beccati in atteggiamenti in intimi nei. O almeno questo è quello che dichiara Coretti, affermando che ha sentito una grossa complicità nel suo camerino tra i due. Attraverso un’intervista rilasciata da Milo Coretti, ex vincitore del Grande Fratello, Signoretti ha potuto rivelare al grande pubblico che tra la conduttrice, a cui Adua Del Vesco si è ribellata, e Stefanoc’è stato molto di più di una semplice amicizia. Tant’è che Milo, che all’epoca lavorava con loro a Buona Domenica, l’edizione di Paola Perego, li avrebbe sentiti in atteggiamenti intimi nei, visto che il suo si trovava proprio accanto al loro. Milo non sembra avere alcun dubbio e ...