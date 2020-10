PS5 troppo 'ingombrante'? Partono i meme e le reazioni di chi ha problemi di spazio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sappiamo da quando l'abbiamo vista in video. PlayStation 5 è grossa, molto grossa. Le domande che iniziano a porsi le persone che vogliono acquistare la console ora vertono sul 'ci entrerà nello spazio vicino alla TV?' e cose così.Anche le testate giornalistiche ora si stanno focalizzando su questo "problema": c'è chi consiglia mobili Ikea adatti alla console e chi invece mostra dove è stata collocata nella sua casa e perché. Non solo, ma molti giornalisti della stampa specializzata cominciano ad "odiare" le forme della console e cercano in tutti i modi di nasconderla, magari dietro la TV.Insomma non è una novità: ogni volta che viene rivelata una console c'è sempre chi ha da ridire. Meno male però che in molti la prendono sul ridere ed ecco che compaiono su Twitter diversi post che altro non sono ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sappiamo da quando l'abbiamo vista in video. PlayStation 5 è grossa, molto grossa. Le domande che iniziano a porsi le persone che vogliono acquistare la console ora vertono sul 'ci entrerà nellovicino alla TV?' e cose così.Anche le testate giornalistiche ora si stanno focalizzando su questo "problema": c'è chi consiglia mobili Ikea adatti alla console e chi invece mostra dove è stata collocata nella sua casa e perché. Non solo, ma molti giornalisti della stampa specializzata cominciano ad "odiare" le forme della console e cercano in tutti i modi di nasconderla, magari dietro la TV.Insomma non è una novità: ogni volta che viene rivelata una console c'è sempre chi ha da ridire. Meno male però che in molti la prendono sul ridere ed ecco che compaiono su Twitter diversi post che altro non sono ...

Eurogamer_it : #PS5 troppo 'ingombrante'? E via di meme. - AleDV_Duffman : Solo per avvisare che adesso il sito per richiedere l'adattatore PSVR per PS5 sembra funzionare. Il perchè non l'ab… - GiorgioDePaolis : @MarcoYera Va beh dai, andrai a ritirarla non troppo tempo dopo, giusto il tempo che esca la PS5 PRO. - PeterVogric : @Anse1987 Il futuro di PS vs Xbox è sicuramente incerto, ma attualmente il vantaggio di PS5 è ancora troppo rilevan… - crisi_scarlatta : @unrasting Avevo capito che la Sony non lo permetteva per non so quali ragioni. Tu va a capire queste multinazional… -