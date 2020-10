Parla la madre dell’attentatore di Nizza | “Brahim riparava motorini e pregava in continuazione”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Aouissaoui ha umili origini. È di Sfax, nel centro della Tunisia, l'attentatore diche ha ucciso brutalmente a coltellate tre persone nella basilica di Notre-Dame-de-l'Assomption gettando nuovamente nel panico una intera nazione. Appresa la notizia, piangono i parenti di Brahim, nella loro modesta abitazione a Sfax. "dopo aver abbandonato la scuola superiore - racconta la- Aveva messo da parte dei soldi e io gli avevo suggerito di usarli per affittare uno spazio dove lavorare. Lui voleva costruire una baracca per vendere la benzina di contrabbando: gli ho detto fai quel che vuoi, che Dio sia con te", aggiunge la donna.Brahim, ricorda la, negli ultimi tempimolto. "Ha cominciato due anni mezzo fa. Andava da casa a lavoro. Non ...