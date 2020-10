Nel Lazio gli attualmente positivi sono 31.747, di cui 175 in terapia intensiva (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – sono 31.747 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 29.699 sono in isolamento domiciliare, 1.873 sono ricoverati non in terapia intensiva, 175 sono ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 1.190 sono deceduti e 11.196 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma –31.747 i casial Covid-19 nel. Di questi, 29.699in isolamento domiciliare, 1.873ricoverati non in, 175ricoverati in(+7 rispetto a ieri), 1.190deceduti e 11.196guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

