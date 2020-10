Marano e Mugnano | numerose case senza acqua da mercoledì sera

Leggi su 2anews

(Di venerdì 30 ottobre 2020): da mercoledìi rubinetti diabitazioni sono a secco d’per via della rottura di una condotta idrica a Chiaiano. Inabitazioni delle città di(Comuni a nord di Napoli) i rubinetti sono a secco dida mercoledì. I problemi sono dovuti alla rottura di una condotta idrica di Chiaiano (quartiere confinante sia conche con). Un nuovo disagio per i cittadini, che già per alcuni giorni tra fine luglio ed inizio agosto furono costretti a fare i conti con problemi dovuti alla stessa condotta idrica. Come riportato da “Il Mattino”, il guasto non è stato ...