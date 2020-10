Lockdown per fasce d'età, lo studio: «Isolare gli over 80 dimezza la mortalità» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Isolare per salvare. È quanto potrebbe fare un Lockdown sartoriale su alcune fasce d'età più a rischio in caso di contagio da Covid. «Sarebbe sufficiente isolare gli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 ottobre 2020) Isolare per salvare. È quanto potrebbe fare unsartoriale su alcuned'; più a rischio in caso di contagio da Covid. «Sarebbe sufficiente isolare gli...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - BentivogliMarco : Bravo e puntuale #Macron. confessa che anche le peggiori previsioni non erano così drammatiche e annuncia misure dr… - mattiafeltri : Luca Ricolfi: 'Il lockdown è la via maestra per evitare la caduta del Pil' - NewsMondo1 : Lockdown per gli anziani per salvare migliaia di vite e l’economia: la proposta - FredAlanFord : RT @Stefano173456: A breve saremo in un nuovo Lockdown. Ricordiamoci di loro quando staremo in casa a dire parolacce al vento. Nulla accade… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown per Covid, anziani e giovani separati per evitare il lockdown. L'idea di tre esperti Corriere della Sera Covid-19, le 5 Regioni con Rt vicino a 1,5 che rischiano il lockdown

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 3.103 i casi positivi al Covid-19, a fronte dei 17.735 tamponi effettuati. L'indice di contagio Rt ' è superiore a 1 in tutte le Regioni, con alcune realtà anc ...

Sos occupazioneMercato del lavoro immobile: tra gli under 35 gli inattivi sono già oltre 6 milioni

Secondo i dati Istat, l’occupazione a settembre è rimasta stabile. Ma l’aumento degli scoraggiati che non studiano e non lavorano continua a essere circoscritto nella fasce più giovani. Preoccupano i ...

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 3.103 i casi positivi al Covid-19, a fronte dei 17.735 tamponi effettuati. L'indice di contagio Rt ' è superiore a 1 in tutte le Regioni, con alcune realtà anc ...Secondo i dati Istat, l’occupazione a settembre è rimasta stabile. Ma l’aumento degli scoraggiati che non studiano e non lavorano continua a essere circoscritto nella fasce più giovani. Preoccupano i ...