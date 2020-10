Locatelli | ' Cerchiamo di curare meglio le persone a casa per evitare l' inutile sovraccarico degli ospedali'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Importanti e cariche di speranza le parole del professore Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità, nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per la cabina ...

globalistIT : - AgostinisV : @chedisagio Quindi tutta l’Europa? Compresa la Germania della Merkel? Dai su cerchiamo di stare con la testa sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Cerchiamo

Globalist.it

Importanti e cariche di speranza le parole del professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per la cabina ...Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha parlato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio: SUL FUTURO - «Sogno di tornare in una grande squadra ...