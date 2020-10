Il Papa all'Adnkronos: 'Benedetto mi disse, ecco situazioni più difficili, ora tocca a te' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Città del Vaticano, 30 ott.(Adnkronos) - “All'inizio del mio pontificato andai a trovare Benedetto. Nel passare le consegne mi diede una scatola grande: ‘qui dentro c'è tutto – disse -, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e adesso…tocca a te'. ecco, io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di Papa Benedetto, ho continuato la sua opera”. È uno dei passaggi del colloquio di Papa Francesco con l'Adnkronos. Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Città del Vaticano, 30 ott.() - “All'inizio del mio pontificato andai a trovare. Nel passare le consegne mi diede una scatola grande: ‘qui dentro c'è tutto –-, ci sono gli atti con le, io sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e adesso…a te'., io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di, ho continuato la sua opera”. È uno dei passaggi del colloquio diFrancesco con l'

