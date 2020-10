I Massive Attack pubblicano un video sulla crisi climatica | “Riflettere e cambiare”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – I Massive Attack hanno condiviso un nuovo video sul cambiamento climatico. Come spiega Resident advisor (residentadvisor.net) il filmato è stato realizzato in collaborazione con il Tyndall Center for Climate Change Research, che la band ha ufficialmente incaricato lo scorso anno per una serie di ricerche sul tema dei mutamenti climatici e dell’impatto delle attività umane, comprese musica e concerti. Il video avrebbe dovuto debuttare in un concerto speciale a Liverpool quest’anno, in collaborazione con l’amministrazione della città e Ecotricity, compagnia elttrica rinnovabile britannica, ma ciò non è stato possibile a causa della pandemia da coronavirus.