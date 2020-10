Hellraiser: Clive Barker produttore della serie prodotta da HBO (Di sabato 31 ottobre 2020) Clive Barker sarà coinvolto nella realizzazione della serie ispirata a Hellraiser che verrà prodotta da HBO e sarà diretta da David Gordon Green. Hellraiser, il classico franchise horror, darà vita a una serie tv prodotta per HBO e Clive Barker è entrato a far parte del team di produttori esecutivi. Il progetto si ispirerà ai film e al romanzo The Hellbund Heart, con lo scopo di ampliare la mitologia originale che ha già dato vita a 10 film, romanzi, fumetti e molto altro. Clive Barker ha dichiarato: "Sono felice che la mitologia di Hellraiser stia per avere una nuova vita ed è arrivato il momento ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020)sarà coinvolto nella realizzazioneispirata ache verràda HBO e sarà diretta da David Gordon Green., il classico franchise horror, darà vita a unatvper HBO eè entrato a far parte del team di produttori esecutivi. Il progetto si ispirerà ai film e al romanzo The Hellbund Heart, con lo scopo di ampliare la mitologia originale che ha già dato vita a 10 film, romanzi, fumetti e molto altro.ha dichiarato: "Sono felice che la mitologia distia per avere una nuova vita ed è arrivato il momento ...

aechate : Io dopo aver guardato Hellraiser 4: Non riesco a immaginare come la saga possa cadere ancora più in basso... Io dur… -

