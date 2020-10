Ginnastica | Europei 2020 | Russia e Belgio non parteciperanno Rinunce di massa | evento appeso a un filo E l’Italia?

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrivano nuoveper glidiartistica. Si tratta di due defezioni davvero di lusso:hanno comunicato che non prenderanno parte alla rassegna continentale, in programma tra poco più di un mese a Mersin (Turchia). La situazione sanitaria globale ha convinto queste due forti Nazionali a rinunciare all’e si aggiungono così alla lunga lista dei Paesi che si erano già chiamati fuori nelle scorse settimane: Gran Bretagna, Germania, Olanda, Spagna, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Cipro. La rinuncia della corazzata dei coniugi Rodionenko pesa tantissimo: Nikita Nagorny (Campione del Mondo all-around), Arthur Dalaloyan, Denis Abliazin, Dmitriy Lankin sono nomi di lusso (e tra l’altro la ...

