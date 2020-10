GfVip: Stefania Orlando e Antonella Elia mettono in mezzo la Gregoraci. "Gatta in calore", esce di tutto (Di sabato 31 ottobre 2020) Scontro tra regine nella quattordicesima puntata del GfVip 5: Stefania Orlando dubita della veridicità della storiella con Pierpaolo Petrelli e scatena l'ira di Elisabetta Gregoraci. E Antonella Elia graffia: “Non c'è una storia d'amore, ma fai la Gatta in calore”. Alfonso Signorini serve calda la rivalità tra Elisabetta e Stefania mandando un RVM delle perplessità della conduttrice romana sulla storia fake tra “Lady Monte Carlo” e Pierpaolo Petrelli. La conduttrice romana è coraggiosa nel portare avanti le sue idee: “E' lecito pensare che sia un po' costruita, lo posso dire? Credo che Pierpaolo sia veramente preso e che Elisabetta abbia il suo appoggio perché ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Scontro tra regine nella quattordicesima puntata del5:dubita della veridicità della storiella con Pierpaolo Petrelli e scatena l'ira di Elisabetta. Egraffia: “Non c'è una storia d'amore, ma fai lain”. Alfonso Signorini serve calda la rivalità tra Elisabetta emandando un RVM delle perplessità della conduttrice romana sulla storia fake tra “Lady Monte Carlo” e Pierpaolo Petrelli. La conduttrice romana è coraggiosa nel portare avanti le sue idee: “E' lecito pensare che sia un po' costruita, lo posso dire? Credo che Pierpaolo sia veramente preso e che Elisabetta abbia il suo appoggio perché ...

trash_italiano : STEFANIA ORLANDO È LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL'ALABAMA FATTA PERSONA #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando regina suprema di questo #gfvip Punto. - GrandeFratello : Stefania continua a puntare Elisabetta e Pierpaolo: secondo lei il loro rapporto sarebbe artefatto e frutto di una… - 2911131 : RT @stillclosedinme: Voi che criticate Stefania per essersi messa in mezzo a Oppini e Tommaso che discutevano (in un discorso che peraltro… - shaweire : continuerò a salvare solo stefania e tommaso perché sono gli unici che nonostante tutto pensano con le loro teste e… -