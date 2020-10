Ferrari Purosangue - Primo sguardo alla "Suv" del Cavallino (Di venerdì 30 ottobre 2020) 1929: la Ferrari viene fondata. 1950: la Scuderia entra in Formula 1. 2011: nasce la FF, la prima (e finora unica insieme all'erede GTC4) auto a trazione integrale di Maranello. 2022: arriva la Purosangue, la prima Suv - se così la si potrà veramente definire - del Cavallino Rampante. La nuova quattro porte avrà un ruolo particolarmente importante, in quanto è destinata a cambiare per sempre la storia del costruttore modenese, tanto dal punto di vista della gamma, quanto da quello commerciale. Il segmento delle Suv, infatti, è tra i più redditizi del mercato e permetterebbe alla Ferrari di incrementare notevolmente le proprie (già floride) entrate: il mercato di riferimento sarà quello cinese, ma la Purosangue potrà ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 ottobre 2020) 1929: laviene fondata. 1950: la Scuderia entra in Formula 1. 2011: nasce la FF, la prima (e finora unica insieme all'erede GTC4) auto a trazione integrale di Maranello. 2022: arriva la, la prima Suv - se così la si potrà veramente definire - delRampante. La nuova quattro porte avrà un ruolo particolarmente importante, in quanto è destinata a cambiare per sempre la storia del costruttore modenese, tanto dal punto di vista della gamma, quanto da quello commerciale. Il segmento delle Suv, infatti, è tra i più redditizi del mercato e permetterebbedi incrementare notevolmente le proprie (già floride) entrate: il mercato di riferimento sarà quello cinese, ma lapotrà ...

alecavo : RT @quattroruote: La #Ferrari ha dato il via ai collaudi su strada della sua prima '#Suv', la #Purosangue: ecco le foto spia e tutte le inf… - quattroruote : La #Ferrari ha dato il via ai collaudi su strada della sua prima '#Suv', la #Purosangue: ecco le foto spia e tutte… - moneypuntoit : ?? Ferrari Purosangue: il SUV si mostra per la prima volta ?? - Roy_Given : RT @ClubAlfaIt: #Ferrari Purosangue: ecco un primo sguardo al SUV - ClubAlfaIt : #Ferrari Purosangue: ecco un primo sguardo al SUV -