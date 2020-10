Covid, Verdoliva (Asl Napoli 1): In arrivo le tende dell’esercito. Servono per i tamponi a chi sta in prima linea (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Le tende dell’esercito stanno già arrivando a Napoli, perché serve ogni aiuto possibile. Da domani i militari saranno nelle tende al Frullone, nella sede della direzione generale asl Napoli 1, perché lì attiveremo ulteriori postazioni di tamponi per categorie specifiche, perché dobbiamo evitare il collasso delle forze strategiche”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che oggi era all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli che sarà a breve trasformato in struttura solo per Covid19. “Dobbiamo tamponare – ha detto – continuamente le forze ordine, vigili fuoco, polizia municipale, stiamo tamponando tutto il tribunale, la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ledell’esercito stanno già arrivando a, perché serve ogni aiuto possibile. Da domani i militari saranno nelleal Frullone, nella sede della direzione generale asl1, perché lì attiveremo ulteriori postazioni diper categorie specifiche, perché dobbiamo evitare il collasso delle forze strategiche”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl1 Ciroche oggi era all’Ospedale San Giovanni Bosco diche sarà a breve trasformato in struttura solo per19. “Dobbiamo tamponare – ha detto – continuamente le forze ordine, vigili fuoco, polizia municipale, stiamo tamponando tutto il tribunale, la ...

occhio_notizie : 'Li chiamerò uno a uno, siamo in guerra e nessuno si può sottrarre' ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, il manager Asl1 Verdoliva richiama in servizio gli anestesisti in pensione - Notiziedi_it : Covid a Napoli, il manager Asl1 Verdoliva richiama in servizio gli anestesisti in pensione - mattinodinapoli : Covid a Napoli, il manager Asl1 Verdoliva richiama in servizio gli anestesisti in pensione - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, a Napoli città quasi 12mila tra contagiati e in isolamento -