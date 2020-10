Chris Evans e il tatuaggio dedicato a Dodger: "Non lo rimpiangerò mai" (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attore Chris Evans ha parlato del tatuaggio dedicato a Dodger, oltre a svelare il modo in cui ha scelto il nome del suo cane. Chris Evans ha svelato perché ha scelto il nome Dodger per il suo cane, ormai diventata una vera e propria star tra i fan dell'attore, e il motivo del tatuaggio apparso in una recente foto. L'ex interprete di Captain America è stato ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel e ha condiviso un adorabile aneddoto che farà felici gli appassionati dei film Disney. L'attore ha rivelato che ha il tatuaggio con la scritta Dodger sul suo petto da un paio di anni e che l'ha fatto poco dopo aver adottato il suo amico a quattro zampe. Chris ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attoreha parlato del, oltre a svelare il modo in cui ha scelto il nome del suo cane.ha svelato perché ha scelto il nomeper il suo cane, ormai diventata una vera e propria star tra i fan dell'attore, e il motivo delapparso in una recente foto. L'ex interprete di Captain America è stato ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel e ha condiviso un adorabile aneddoto che farà felici gli appassionati dei film Disney. L'attore ha rivelato che ha ilcon la scrittasul suo petto da un paio di anni e che l'ha fatto poco dopo aver adottato il suo amico a quattro zampe....

