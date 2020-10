Arcuri | “Indice Rt raddoppia ogni settimana | muoversi il meno possibile o il sistema non reggerà”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Il virus e’ di nuovo tra noi in modo drammatico e negarselo equivarrebbe a dire, come qualcuno ha sostenuto mesi fa, che non c’e’ piu’: nel mondo ci sono oltre 44milioni di contagiati, una persona su 179, negli Usa una ogni 17 e un deceduto ogni 526, in Europa un contagiato ogni 40 e un morto ogni 1.634. Si tratta di numeri impressionanti che spiegano, almeno a chi ha voglia di capire, la dimensione del virus. In Italia i contagi sono aumentati di 8 volte rispetto ad appena 20 giorni fa e l’indice Rt raddoppia ogni settimana, questa e’ la realta’”. Lo ha detto Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri durante una conferenza stampa.OGGI RISPETTO A MARZO È UN ALTRO MONDO