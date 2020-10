Vortice, il testo della canzone di Ginevra ad AmaSanremo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sanremo Giovani Ginevra è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ginevra, pseudonimo di Ginevra Lubrano, si presenta con la canzone Vortice. Ecco il testo: Dimmi se ti va dimmi se ti va di stare un po’ sdraiati sulla riva col profumo dei ciliegi nella testa Dimmi se ti va dimmi se ti va di starcene un po’ schiena contro schiena a fissare il cielo sembra l’erba fresca se si fa buio siamo dentro la tempesta con te con te non ho paure cadono fulmini da me forse un segno è già da un po’ non mi chiedo più chi sono non mi chiedo più chi sono adesso siamo in un Vortice non tenere le distanze prendi prendi la mia mano nella ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sanremo Giovaniè uno dei 20 cantanti di, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani., pseudonimo diLubrano, si presenta con la. Ecco il: Dimmi se ti va dimmi se ti va di stare un po’ sdraiati sulla riva col profumo dei ciliegi nella testa Dimmi se ti va dimmi se ti va di starcene un po’ schiena contro schiena a fissare il cielo sembra l’erba fresca se si fa buio siamo dentro la tempesta con te con te non ho paure cadono fulmini da me forse un segno è già da un po’ non mi chiedo più chi sono non mi chiedo più chi sono adesso siamo in unnon tenere le distanze prendi prendi la mia mano nella ...

