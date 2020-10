Ue: Conte, 'urgente concludere Next Generation Eu' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La risposta sanitaria dell'Unione Europea rimane intimamente collegata a quella economica. Le due dimensioni non sono alternative, bensì complementari, sul piano sia nazionale, sia europeo. Rimane pertanto urgente una positiva conclusione del negoziato su Next Generation EU e sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, perché far partire al più presto i programmi e l'erogazione dei fondi europei rappresenta innanzitutto un obbligo innanzitutto morale verso le decine di migliaia di vittime europee e verso i cittadini del nostro continente. L'Italia resta impegnata a tal fine in una intensa, serrata azione politico-diplomatica a tutto campo". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera sull'informativa sul Dpcm adottato sabato scorso. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La risposta sanitaria dell'Unione Europea rimane intimamente collegata a quella economica. Le due dimensioni non sono alternative, bensì complementari, sul piano sia nazionale, sia europeo. Rimane pertantouna positiva conclusione del negoziato suEU e sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, perché far partire al più presto i programmi e l'erogazione dei fondi europei rappresenta innanzitutto un obbligo innanzitutto morale verso le decine di migliaia di vittime europee e verso i cittadini del nostro continente. L'Italia resta impegnata a tal fine in una intensa, serrata azione politico-diplomatica a tutto campo". Così il premier Giuseppe, in Aula alla Camera sull'informativa sul Dpcm adottato sabato scorso.

