Trasporto locale, le Regioni del nord a Conte e De Micheli: “Fondi non utilizzati? La verità è che non è mai arrivato un euro dal governo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) È scontro aperto tra alcune Regioni del nord (tutte di centrodestra) e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nel corso della sua informativa alla Camera sull’ultimo dpcm ha messo in evidenza come i governatori finora abbiano utilizzato solo “120 milioni dei 300” messi a disposizione per rafforzare il Trasporto pubblico locale. Un concetto ribadito anche dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli, secondo cui “nessuna Regione ha mai formalmente chiesto di procedere a una revisione delle linee guida, o ha avanzato al governo nessuna richiesta di risorse aggiuntive“. Le loro reazioni non si sono fatte attendere: “È gravissimo – scrivono in una nota congiunta gli assessori ai trasporti Claudia Maria Terzi (Lombardia), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) È scontro aperto tra alcunedel(tutte di centrodestra) e il presidente del Consiglio Giuseppe, che nel corso della sua informativa alla Camera sull’ultimo dpcm ha messo in evidenza come i governatori finora abbiano utilizzato solo “120 milioni dei 300” messi a disposizione per rafforzare ilpubblico. Un concetto ribadito anche dalla ministra dei Trasporti Paola De, secondo cui “nessuna Regione ha mai formalmente chiesto di procedere a una revisione delle linee guida, o ha avanzato al governo nessuna richiesta di risorse aggiuntive“. Le loro reazioni non si sono fatte attendere: “È gravissimo – scrivono in una nota congiunta gli assessori ai trasporti Claudia Maria Terzi (Lombardia), ...

