Samsung Galaxy A70s riceve la One UI 2.5, i OnePlus 7 e 7T la OxygenOS Beta 19 e 9 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono in fase di roll out nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A70s e per le serie OnePlus 7 e 7T. Ecco le novità e come aggiornare. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono in fase di roll out nuovi aggiornamenti pere per le serie7 e 7T. Ecco le novità e come aggiornare. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

SuperSaf : Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 12 Pro? ?? ICYMI, the Full #SuperSafStyle Camera Comparison ?? ???… - DarioConti1984 : Spunta un nuovo sensore posteriore per Samsung Galaxy S21 Ultra - DarioConti1984 : La classifica degli smartphone 5G più venduti: i primi 3 sono di Samsung, poi di Huawei - SkyTG24 : Mercato smartphone 5G: Samsung regina d’incassi con Galaxy S20+ - togone76 : RT @HDblog: Come ritrovare il Samsung Galaxy smarrito anche se non è connesso alla rete -