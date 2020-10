Salvini | pronti a collaborare | ma no a bicamerali

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pronti

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Il centrodestra è pronto a collaborare, ma non ci interessa mezza poltrona, vogliamo dare idee, commissioni e bicamerali non ci interessano". Lo ha detto Matteo Salvini al ...Salvini apre invece a una collaborazione con il governo sulla ... è evidente che un ministro come la signora Azzolina non è in grado di gestire la scuola italiana. Noi siamo pronti a collaborare ma ...