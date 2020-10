Quegli adulatori di Palamara che ora dicono "mai visto"

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Luca Fazzo Quando scoppiò lo scandalo, 180 colleghi gli inviarono messaggi di affetto e solidarietà. Poi l'hanno scaricato? E chi lo conosce? Ora che all'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati è stata tolta la toga di dosso, cacciato per indegnità dopo un processo lampo davanti al Csm, non si trova un solo giudice in Italia disposto ad ammettere di essergli stato amico. Peccato che nei meandri dell'indagine della Procura di Perugia, analizzando le tonnellate di chat succhiate dal telefono didal trojan della Guardia di finanza, si possa ricostruire un documento sorprendente e - per alcuni aspetti - imbarazzante. Sono i messaggi che piombano sullo smartphone del pm romano nel giorno che dà il via al putiferio: il 29 maggio 2019, quando per la prima volta sui giornali viene ...