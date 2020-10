Pierluigi Diaco torna in tv con un nuovo programma? (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’indiscrezione circola insistentemente Si dice che Pierluigi Diaco possa nuovamente tornare in Rai, su Rai Due, con un nuovo programma L’indiscrezione sta circolando ed è stata segnalata su Twitter dal giornalista del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela. Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al martedì sera in seconda serata un programma-intervista dal titolo 'Il bianco e il nero'. (Fonte Adnkronos) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 28, 2020 Un programma nuovo per il volto di “Io e Te” che si chiamerebbe “Il Bianco e il Nero” in partenza a inizio 2021. La ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’indiscrezione circola insistentemente Si dice chepossa nuovamentere in Rai, su Rai Due, con unL’indiscrezione sta circolando ed è stata segnalata su Twitter dal giornalista del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela. Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estivain tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al martedì sera in seconda serata un-intervista dal titolo 'Il bianco e il nero'. (Fonte Adnkronos) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 28, 2020 Unper il volto di “Io e Te” che si chiamerebbe “Il Bianco e il Nero” in partenza a inizio 2021. La ...

361_magazine : #pierluigiDiaco torna in rai? - FloraPiachica : RT @GiusCandela: Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al marted… - ivonne69villa : RT @donAntonioMazzi: 'L'educazione è l'arte che ci aiuta a scoprire i tesori che abbiamo dentro di noi' #ciaociaociao (don Antonio Mazzi)… - zazoomblog : Pierluigi Diaco torna in tv con un nuovo programma di interviste - #Pierluigi #Diaco #torna #nuovo - carpi_ale : RT @GiusCandela: Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al marted… -