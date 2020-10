Office per iPad si arricchisce di supporto per mouse e trackpad (Di giovedì 29 ottobre 2020) Microsoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento di Office per iPad che – tra le altre novità – porta con sé il supporto per mouse e trackpad. “Gli ultimi modelli di iPad Pro, iPad Air e iPad hanno introdotto nuove potenti funzionalità e capacità che consentono alle persone di essere produttive in più modi. Di conseguenza, abbiamo apportato diversi aggiornamenti alle app di Office per sfruttare questi miglioramenti e rendere ancora più semplice il lavoro su iPad” si legge nel post pubblicato dal colosso di Redmond. Le app Word, Excel e PowerPoint stanno così ricevendo aggiornamenti per sfruttare appieno il supporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Microsoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento diperche – tra le altre novità – porta con sé ilper. “Gli ultimi modelli diPro,Air ehanno introdotto nuove potenti funzionalità e capacità che consentono alle persone di essere produttive in più modi. Di conseguenza, abbiamo apportato diversi aggiornamenti alle app diper sfruttare questi miglioramenti e rendere ancora più semplice il lavoro su” si legge nel post pubblicato dal colosso di Redmond. Le app Word, Excel e PowerPoint stanno così ricevendo aggiornamenti per sfruttare appieno il...

solitecanzoni : più tempo per studiare e guardare the office - SPiras5 : Ho un Mac fisso che ha 12/13 anni, funziona benissimo in tutto tranne per il fatto che non legge Teams e non permet… - s3rpe : RT @sarahegain: Save our post office! Perché in USA la battaglia in difesa delle poste è una battaglia per la democrazia - acquaalma : Per l’ufficio, sostenibilità, praticità e funzionalità: Acqua Alma Green Office su @sole24ore.… - datamanager_it : Da Epson due nuovi multifunzione per l’home-office -

Ultime Notizie dalla rete : Office per Office per iPad si arricchisce di supporto per mouse e trackpad Il Fatto Quotidiano Usa, sorveglianza post vaccino Covid sarà via smartphone

"V-Safe è un nuovo programma di sorveglianza attiva via smartphone - ha spiegato Tom Shimabukuro, vicedirettore dell'Immunization Safety Office del Cdc durante una riunione del comitato per i vaccini ...

Tappetino per postazione PC Corsair a meno di 30

Oggi, il tappetino Gaming MM200 Extended di Corsair, perfetto per le postazioni da gioco, si trova in super sconto al prezzo di soli 28,99 € su Amazon ...

"V-Safe è un nuovo programma di sorveglianza attiva via smartphone - ha spiegato Tom Shimabukuro, vicedirettore dell'Immunization Safety Office del Cdc durante una riunione del comitato per i vaccini ...Oggi, il tappetino Gaming MM200 Extended di Corsair, perfetto per le postazioni da gioco, si trova in super sconto al prezzo di soli 28,99 € su Amazon ...