Lockdown, De Magistris: “Decidiamo insieme” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Luigi de Magistris e Giuseppe Sala non ci stanno. Dopo la lettera inviata congiuntamente al ministro della Salute, Speranza, e la risposta pervenuta ieri dal ministero, i due sindaci hanno deciso di chiarire ulteriormente le loro posizioni. De Magistris, tramite un video pubblicato nella giornata di ieri sul suo profilo Facebook, ha tenuto a chiarire la posizione del Comune di Napoli in merito alle dichiarazioni del ministro: “Abbiamo chiesto al governo di farci sapere qual è la posizione del ministero della Salute. Se hanno elementi, dati, circostanze, informazioni che in questo momento non sono a disposizione della città di Napoli e della città di Milano”. Il Sindaco ha poi proseguito chiedendo alle altre istituzioni maggior coinvolgimento dei Comuni ed in generale una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Luigi dee Giuseppe Sala non ci stanno. Dopo la lettera inviata congiuntamente al ministro della Salute, Speranza, e la risposta pervenuta ieri dal ministero, i due sindaci hanno deciso di chiarire ulteriormente le loro posizioni. De, tramite un video pubblicato nella giornata di ieri sul suo profilo Facebook, ha tenuto a chiarire la posizione del Comune di Napoli in merito alle dichiarazioni del ministro: “Abbiamo chiesto al governo di farci sapere qual è la posizione del ministero della Salute. Se hanno elementi, dati, circostanze, informazioni che in questo momento non sono a disposizione della città di Napoli e della città di Milano”. Il Sindaco ha poi proseguito chiedendo alle altre istituzioni maggior coinvolgimento dei Comuni ed in generale una ...

Agenzia_Ansa : Il sindaco di #Milano, Giuseppe #Sala, e quello di #Napoli, Luigi de Magistris, chiedono chiarimenti al ministro d… - Agenzia_Ansa : #Musumeci: 'Chiusura di bar e ristoranti in Sicilia dalle 18 alle 22-23' #Covid #ANSA - repubblica : Lockdown per Milano e Napoli, il ministero della Salute risponde a Sala e de Magistris: possiamo produrre un focus… - annamaria_ff : Napoli....il Sindaco De Magistris ha dichiarato che il lockdown e' questione di giorni...Dico :- Chist e' tutt scem… - RadioCRC_Napoli : RT @sudreporter: #lockdown per #Napoli e #Milano, @demagistris a @RadioCRC_Napoli: 'non si annuncia a mezzo social, abbiamo inviato lettera… -