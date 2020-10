Laura Pausini, arriva il video “Io sì/Seen” con il cameo di Sophia loren (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà disponibile da domani il videoclip di IO SI/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sè.Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio del videoclip e della presentazione del film con Sophia loren, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica.Nel video un cameo di Sophia loren.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà disponibile da domani ilclip di IO SI/ Seen, il brano di, original song di The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sè.Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio delclip e della presentazione del film con, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica.Nelundi.(ITALPRESS).

