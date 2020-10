L'Alto Adige fa retromarcia e chiude bar e ristoranti alle 18 (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – L'Alto Adige inasprisce le misure e si rifà al Dpcm governativo: da sabato bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e negozi (generi alimentari esclusi) chiuderanno alle ore 18 e non più alle ore 20 o 22 come da ordinanza del governatore. Il coprifuoco scatterà alle ore 22 e terminerà alle 5 del mattino. Le nuove misure sono state prese questa mattina dalla giunta provinciale Altoatesina presieduta da Arno Kompatscher. Si passa quindi dalla linea soft a una linea più dura sul modello applicato in Italia ma anche in Germania e tra poche ore dall'Austria. In provincia di Bolzano dunque da sabato cambieranno molte cose. Basta ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – L'inasprisce le misure e si rifà al Dpcm governativo: da sabato bar,, gelaterie, pasticcerie e negozi (generi alimentari esclusi)rannoore 18 e non piùore 20 o 22 come da ordinanza del governatore. Il coprifuoco scatteràore 22 e terminerà5 del mattino. Le nuove misure sono state prese questa mattina dalla giunta provincialeatesina presieduta da Arno Kompatscher. Si passa quindi dalla linea soft a una linea più dura sul modello applicato in Italia ma anche in Germania e tra poche ore dall'Austria. In provincia di Bolzano dunque da sabato cambieranno molte cose. Basta ...

