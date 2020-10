Grey’s Anatomy | è l’ultima stagione?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In un’intervista, Ellen Pompeo è tornata a parlare della serie cult di cui è protagonista, ed ha lasciato intendere che questa potrebbe essere laconclusiva. Laandrà in onda dal 24 novembre su Fox, e come dichiarato dalla Pompeo: “Non sappiamo ancora quando la serie finirà ma la verità è che quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima“. Ellen, personaggio centrale e volto iconico della serie, ha osservato che questo è l’ultimo anno del su contratto: “è l’ultimo anno del mio contratto. Non lo so: sarà davvero l’ultimo anno? Potrebbe benissimo esserlo“, aggiungendo: “Diamo lavoro a un sacco di persone e abbiamo un forte impatto. Sono molto grata per questo ma, creativamente, sto pensando a cosa ...