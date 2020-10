GF Vip, Signorini sordo non “sgrida” Balotelli: bugia clamorosa? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Signorini spiega in una lettera sul settimanale Chi il motivo per cui non ha rimproverato il calciatore per la frase irripetibile nei confronti di Dayane Mello Il conduttore del GF Vip dice che non ha sentito la frase pronunciata da Mario. “Tra i tanti difetti che ho sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici” GF Vip, la frase sessista di Balotelli a Dayane TuttoArticolo completo: GF Vip, Signorini sordo non “sgrida” Balotelli: bugia clamorosa? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)spiega in una lettera sul settimanale Chi il motivo per cui non ha rimproverato il calciatore per la frase irripetibile nei confronti di Dayane Mello Il conduttore del GF Vip dice che non ha sentito la frase pronunciata da Mario. “Tra i tanti difetti che ho sono puree per questo porto gli apparecchi acustici” GF Vip, la frase sessista dia Dayane TuttoArticolo completo: GF Vip,non “sgrida”? dal blog SoloDonna

ottaviomartucci : Se non senti bene ci dispiace ma, non fare il presentatore del gf vip Signorini . Quando ti conviene ci senti benis… - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini su Balotelli: “Non mi scuserò per il mio handicap” - infoitcultura : GF Vip, non ci sarà più la puntata del venerdì: Alfonso Signorini sostituito - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini e la battuta di Mario Balotelli: «Non ho sentito. Sono sordo, porto l'apparecchio acustic… - zazoomblog : Ex Miss Italia sbugiarda Alfonso Signorini: “Farei il GF Vip ma non con lui è un falso” - #Italia #sbugiarda… -