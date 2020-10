Fiumicino, i ristoratori scendono in piazza per protesta: ‘Io resto aperto’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le proteste in ogni parte d’Italia: a ‘ribellarsi’ le categorie duramente (e nuovamente) colpite dall’ultimo Dpcm. Le nuove stringenti misure non stanno facendo altro che piegare economicamente tutte quelle attività che a fatica avevano cercato di ripartire dopo il lockdown. Questa volta a scendere in piazza sono stati i ristoratori e i commercianti di Fiumicino al grido di ‘Io resto aperto’ e ‘Fiumicino forte e unita contro i Dpcm’. Non vogliono chiudere i loro locali, non vogliono fallire e pacificamente stanno cercando di farsi sentire con la speranza che il loro grido di aiuto non resti inascoltato. Leggi anche: Le Mascherine Tricolori scendono in piazza a Roma: ‘No al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le proteste in ogni parte d’Italia: a ‘ribellarsi’ le categorie duramente (e nuovamente) colpite dall’ultimo Dpcm. Le nuove stringenti misure non stanno facendo altro che piegare economicamente tutte quelle attività che a fatica avevano cercato di ripartire dopo il lockdown. Questa volta a scendere insono stati ie i commercianti dial grido di ‘Ioaperto’ e ‘forte e unita contro i Dpcm’. Non vogliono chiudere i loro locali, non vogliono fallire e pacificamente stanno cercando di farsi sentire con la speranza che il loro grido di aiuto non resti inascoltato. Leggi anche: Le Mascherine Tricoloriina Roma: ‘No al ...

Fiumicino – Dopo la protesta dei ristoratori (leggi qui), anche il mondo dello sport di Fiumicino si mobilita ed è pronto a scendere in piazza contro i divieti del nuovo Dpcm che impone la chiusura – ...

