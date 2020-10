Dpcm:Boschi,non ci convince,fiducia a governo non viene meno (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Non ci vogliono doti di chiaroveggenza per immaginare che a breve staremo in quest'Aula per parlare di nuovi provvedimenti perché questo, a nostro avviso, non servirà a fermare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Non ci vogliono doti di chiaroveggenza per immaginare che a breve staremo in quest'Aula per parlare di nuovi provvedimenti perché questo, a nostro avviso, non servirà a fermare ...

TV7Benevento : Coronavirus: Boschi, 'presto premier tornerà in Parlamento, Dpcm non sarà efficace'... - Il_Mezzogiorno : Dpcm:Boschi,non ci convince,fiducia a governo non viene meno - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Giuseppe #Conte protagonista del vertice-processo con i capigruppo scontenti di come il premier sta gestendo la pandem… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Giuseppe #Conte protagonista del vertice-processo con i capigruppo scontenti di come il premier sta gestendo la pandem… - Libero_official : Giuseppe #Conte protagonista del vertice-processo con i capigruppo scontenti di come il premier sta gestendo la pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Boschi Maria Elena Boschi attacca Giuseppe Conte, vertice infuocato a Palazzo sul Dpcm: "Sia tutto verbalizzato" Liberoquotidiano.it Dpcm:Boschi,non ci convince,fiducia a governo non viene meno

Lo dice la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi intervenendo in Aula sull'informativa del premier ... Tuttavia noi di Iv non siamo convinti di questo Dpcm. Glielo abbiamo detto in tutte le riunioni.

Maria Elena Boschi attacca Giuseppe Conte, vertice infuocato a Palazzo sul Dpcm: "Sia tutto verbalizzato"

La Boschi, infatti, ha esordito con una provocazione ... Il riferimento è a Conte, che aveva accusato la ministra Teresa Bellanova di aver fatto marcia indietro sul dpcm dopo aver partecipato a tutti ...

Lo dice la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi intervenendo in Aula sull'informativa del premier ... Tuttavia noi di Iv non siamo convinti di questo Dpcm. Glielo abbiamo detto in tutte le riunioni.La Boschi, infatti, ha esordito con una provocazione ... Il riferimento è a Conte, che aveva accusato la ministra Teresa Bellanova di aver fatto marcia indietro sul dpcm dopo aver partecipato a tutti ...