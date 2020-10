Dal jeans ai calzini: i tessuti per fare mascherine efficaci (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un team di scienziati ha testato di tutto, dalle magliette ai sacchetti sotto vuoto, per determinare quali fossero in grado di intrappolare le particelle prodotte da un colpo di tosse Leggi su today (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un team di scienziati ha testato di tutto, dalle magliette ai sacchetti sotto vuoto, per determinare quali fossero in grado di intrappolare le particelle prodotte da un colpo di tosse

Dal jeans ai calzini: i tessuti per fare mascherine efficaci Today.it

Covid. Da jeans a calzini, ecco i tessuti per mascherine 'promossi'

Ebbene, secondo lo studio, pubblicato su Bmj Open dai ricercatori dell'Università di Cambridge e ... non è una buona idea creare una mascherina con un vecchio paio di jeans. Le N95 sono più comode per ...

