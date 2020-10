Covid, l'ondata non si ferma e il virus torna in corsia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lecco, 29 ottobre 2020 - L'onda di piena della pandemia continua a montare in provincia di Lecco . Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 182 casi di positività che dall'inizio dell'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lecco, 29 ottobre 2020 - L'onda di piena della pandemia continua a montare in provincia di Lecco . Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 182 casi di positività che dall'inizio dell'...

SkyTG24 : Coronavirus, infermieri e medici stremati. La foto simbolo della seconda ondata - CarloCalenda : La strategia di prevenzione sanitaria non ha mai funzionato a dovere. Il lockdown ha funzionato nella prima ondata.… - LegaSalvini : ++ GOVERNO BOCCIATO NETTAMENTE NELLA GESTIONE ECONOMICO-SANITARIA CAUSATA DALLA SECONDA ONDATA DI COVID-19 ++ Legg… - mbricchi68 : RT @susy_juve: Io, voglio ricordarlo così quando accusa il governo di non aver fatto nulla per la seconda ondata del covid. #Salvinivergogn… - RiccardoGavazza : RT @susy_juve: Io, voglio ricordarlo così quando accusa il governo di non aver fatto nulla per la seconda ondata del covid. #Salvinivergogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ondata Covid, scienziati e politici: ecco chi ha chiuso gli occhi sulla seconda ondata la Repubblica COVID-19, OGGI 772 CASI POSITIVI E 13 DECESSI – Studio100

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/SgFbV. ^^^^. L’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco, dichiara: “Il numero giornaliero d ...

È record di casi e tamponi. "Agire o il virus ci sfugge"

A preoccupare dunque una situazione che non era mai stata registrata neppure durante la prima ondata: i positivi al coronavirus ora sono più numerosi dei guariti: al momento gli attualmente positivi ...

