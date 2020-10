Covid: Gelmini, presunto 'modello Conte' fallimentare (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'ultimo Dpcm è un provvedimento raffazzonato, che dimostra a tutti gli italiani che il governo naviga a vista, che ha perso la bussola, che ha perso anche il vantaggio che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'ultimo Dpcm è un provvedimento raffazzonato, che dimostra a tutti gli italiani che il governo naviga a vista, che ha perso la bussola, che ha perso anche il vantaggio che ...

repubblica : Covid, Gelmini apre a Zingaretti: 'Pronti a collaborare con la maggioranza per dare una mano al Paese' [di Giovanna… - BraxLollo : RT @repubblica: Covid, Gelmini apre a Zingaretti: 'Pronti a collaborare con la maggioranza per dare una mano al Paese' [di Giovanna Casadio… - rete22ottobre : Covid, Gelmini apre a Zingaretti: 'Pronti a collaborare con la maggioranza per dare una mano al Paese'… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Covid, Gelmini apre a Zingaretti: 'Pronti a collaborare con la maggioranza per dare una mano al Paese' [di Giovanna Casadio… - angelointerdona : RT @repubblica: Covid, Gelmini apre a Zingaretti: 'Pronti a collaborare con la maggioranza per dare una mano al Paese' [di Giovanna Casadio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini Covid: Gelmini, presunto 'modello Conte' fallimentare - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Gelmini, presunto 'modello Conte' fallimentare

ROMA, 29 OTT - "L'ultimo Dpcm è un provvedimento raffazzonato, che dimostra a tutti gli italiani che il governo naviga a vista, che ha perso la bussola, che ha perso anche il vantaggio che aveva rispe ...

La maggioranza vuole il lockdown totale ma Conte frena: "Aspettiamo 10 giorni"

Il premier è preoccupato per lo scarso coordinamento fra i Paesi europei. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles ...

ROMA, 29 OTT - "L'ultimo Dpcm è un provvedimento raffazzonato, che dimostra a tutti gli italiani che il governo naviga a vista, che ha perso la bussola, che ha perso anche il vantaggio che aveva rispe ...Il premier è preoccupato per lo scarso coordinamento fra i Paesi europei. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles ...