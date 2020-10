Calcio, Roberto Mancini: “Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ct della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini ha parlato dell’emergenza legata al Covid-19. In un intervento a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e Tuttosport e ripreso da Ansa, il selezionatore azzurro ha spiegato che non sarà semplicerialzarsi quando l’incubo pandemia sarà finito. “Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più. Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi: se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ct della Nazionale italiana diha parlato dell’emergenza legata al-19. In un intervento a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e Tuttosport e ripreso da Ansa, il selezionatore azzurro ha spiegato che non sarà semplicerialzarsi quando l’incubo pandemia sarà finito. “Speriamo che il-19, non se ne può più. Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi: se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune ...

