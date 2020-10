Vuelta a España 2020, il riscatto di Primoz Roglic. E con la cronometro resta il grande favorito (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pronto riscatto per Primoz Roglic alla Vuelta a España 2020 dopo le difficoltà di domenica scorsa ad Aramon Formigal che gli erano costate la maglia roja. Lo sloveno, sull’Alto de Moncalvillo, ha dato vita a un duello entusiasmante con il nuovo leader della classifica generale Richard Carapaz. Negli ultimi 1500 metri, il re della Liegi-Bastogne-Liegi ha portato due scatti di inaudita violenza e il secondo ha costretto alla resa anche il vincitore del Giro d’Italia 2019. L’alfiere della Jumbo-Visma si è così presentato solo e a braccia alzate al traguardo, cogliendo il successo di tappa e riducendo il suo distacco in classifica generale, dall’ecuadoriano, a soli tredici secondi. Le difficoltà di domenica, chiaramente, erano dovute al maltempo e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prontoperallaa Españadopo le difficoltà di domenica scorsa ad Aramon Formigal che gli erano costate la maglia roja. Lo sloveno, sull’Alto de Moncalvillo, ha dato vita a un duello entusiasmante con il nuovo leader della classifica generale Richard Carapaz. Negli ultimi 1500 metri, il re della Liegi-Bastogne-Liegi ha portato due scatti di inaudita violenza e il secondo ha costretto alla resa anche il vincitore del Giro d’Italia 2019. L’alfiere della Jumbo-Visma si è così presentato solo e a braccia alzate al traguardo, cogliendo il successo di tappa e riducendo il suo distacco in classifica generale, dall’ecuadoriano, a soli tredici secondi. Le difficoltà di domenica, chiaramente, erano dovute al maltempo e ...

