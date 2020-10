Udinese, Gotti: «Ho visto giocate di pregio» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Luca Gotti ha parlato dopo Udinese-Vicenza di Coppa Italia Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Udinese TV ha analizzato la vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Vicenza. «Mi ha dato fastidio subire quel gol nel finale, mi sembrava fosse immeritato in base a quello che stava succedendo. Volevamo passare il turno senza concedere campo. A tratti ci sono state giocate di pregio, ho visto i ragazzi divertirsi e impegnarsi al massimo. Registro il fatto di aver segnato tre gol, con che Nestorovski ci ha provato in tutti i modi a iscriversi anche lui nella lista dei marcatori. Deulofeu ha trovato il goal e ha messo minuti nelle gambe, poi l’ho tolto per non sovraccaricarlo. Stesso discorso per Larsen, che mi è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lucaha parlato dopo-Vicenza di Coppa Italia Luca, allenatore dell’, ai microfoni diTV ha analizzato la vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Vicenza. «Mi ha dato fastidio subire quel gol nel finale, mi sembrava fosse immeritato in base a quello che stava succedendo. Volevamo passare il turno senza concedere campo. A tratti ci sono statedi, hoi ragazzi divertirsi e impegnarsi al massimo. Registro il fatto di aver segnato tre gol, con che Nestorovski ci ha provato in tutti i modi a iscriversi anche lui nella lista dei marcatori. Deulofeu ha trovato il goal e ha messo minuti nelle gambe, poi l’ho tolto per non sovraccaricarlo. Stesso discorso per Larsen, che mi è ...

sportface2016 : #calcio #CoppaItalia #UdineseVicenza, le parole del tecnico Luca #Gotti dopo la vittoria - sportli26181512 : Gotti: 'Spero di avere i ragazzi al top per la gara contro il Milan': Dopo la vittoria contro il Vicenza, valida pe… - HCE__ : RT @Udinese_1896: #Gotti: 'Ho visto giocate di gran pregio' Le parole di Mister Gotti a @UdineseTV ?? - Udinese_1896 : #Gotti: 'Ho visto giocate di gran pregio' Le parole di Mister Gotti a @UdineseTV ?? - sportli26181512 : L'Udinese supera il test Vicenza: 3-1 in Coppa Italia, in gol anche Deulofeu: L'Udinese, prossima avversaria del Mi… -