Torna l' incubo contagi per medici e infermieri | 5 032 positivi in 2 mesi

Altre 52 vittime del virus maledetto in un giorno. E ancora il numero dei nuovi positivi in Lombardia che vola oltre quota cinquemila (ieri erano 5.035 su un totale di 29.960 tamponi effettuati, il 16 ...

La seconda ondata di Covid è arrivata anche per i medici e gli infermieri. Con un effetto moltiplicatore. Se si contagiano i camici bianchi degli ospedali, i colleghi che restano in servizio sono ...

