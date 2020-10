Scuole chiuse in Puglia, Emiliano: “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Scuole chiuse in Puglia a causa dell’impennata dei casi di coronavirus. A dirlo è stasera il presidente della regione Michele Emiliano: “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le Scuole di ogni ordine e grado”. Emiliano ha dato l’annuncio sulle Scuole chiuse in Puglia a Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”. Il governatore ha precisato: “Nelle Scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le Scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ina causa dell’impennata dei casi di coronavirus. A dirlo è stasera il presidente della regione Michele: “Abbiamounadifficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte ledi ogni ordine e grado”.ha dato l’annuncio sulleina Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”. Il governatore ha precisato: “Nelleprimarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento leper l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che ...

