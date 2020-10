Red Canzian ha scritto un’opera | si chiama Casanova | è Pop | trabocca di creatività e mi ha reso felice

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pensate a una maschera veneziana. Una di quelle belle, che magari avete appesa da qualche parte in casa vostra, ricordo di un vostro viaggio o del viaggio di qualche vostro caro. Una maschera elegante, ornata con fili dorati, il profilo affilato. Poi pensate a una maschera meno elegante. Una maschera buffa, sicuramente, ma anche un po’ inquietante. La mia. Ecco, depongo per un attimo la maschera, svesto i panni che, più o meno consapevolmente, sono solito usare quando scrivo. Non perché io sia parte di una commedia dell’arte, ma perché la scrittura e la critica musicale, oggi, credo, nel tempo dei social e del dover apparire, comporta giocoforza. Una maschera che ho costruito negli anni, provando a far intravedere, spero in maniera compiuta, quel che stava sotto, me stesso. La depongo, e vi chiedo di seguirmi, perché aver parlato di ...