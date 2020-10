Nicola Di Bari ricoverato in rianimazione: “Situazione peggiorata dopo un intervento” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano, la notizia è stata comunicata nella giornata di ieri dal suo manager Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese, che ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso, si erano aggravate dopo un’operazione alle coronarie, a cui era stato sottoposto quattro giorni fa. Una situazione sanitaria molto seria che nelle ultime ore avrebbe portato però dei miglioramenti. L’intervento al cuore ha fatto temere per la sua vita: “Adesso è fuori pericolo e la situazione è stazionaria. Può succedere di tutto ma sembra che si stia ristabilendo. Grazie a Dio la cosa pare che sia rientrata. Ora sta facendo ulteriori visite e accertamenti. All’inizio è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Diinall’Ospedale San Raffaele di Milano, la notizia è stata comunicata nella giornata di ieri dal suo manager Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese, che ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso, si erano aggravateun’operazione alle coronarie, a cui era stato sottoposto quattro giorni fa. Una situazione sanitaria molto seria che nelle ultime ore avrebbe portato però dei miglioramenti. L’intervento al cuore ha fatto temere per la sua vita: “Adesso è fuori pericolo e la situazione è stazionaria. Può succedere di tutto ma sembra che si stia ristabilendo. Grazie a Dio la cosa pare che sia rientrata. Ora sta facendo ulteriori visite e accertamenti. All’inizio è ...

